- Riccardo Calafiori (22 de ani), fundașul central de la Bologna, a fost autorul unul autogol in meciul Spania - Italia, din runda cu numarul #2 a Campionatului European din Germania. Dupa o prima repriza in care spaniolii au luat cu asalt careul Italiei, iar paradele reușite de Donnarumma au ținut tabela…

- In al doilea meci al primei etape din grupa D a Campionatului European de fotbal din Germania, Franta a intalnit Austria la Dusseldorf, de care a dispus cu 1 0 1 0 .Partida a fost decisa de autogolul lui Wober min. 38 .Cum in prima partida Olanda a invins Polonia 2 1 , clasamentul arata astfel: 1. Olanda…

- Spania a invins Croația in primul meci al Grupei B de la Campionatul European de Fotbal din Germania. Partida s-a jucat sambata pe Olympiastadion din Berlin.Partida din capitala Germaniei a fost caștigata de Spania, scor 3-0.

- Echipa de fotbal a Spaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3 0 3 0 , in aceasta seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania.Au marcat Morata in min 29, Fabian Ruiz minutul 32 si Carvajal in min. 45 2. ...

- Campionatul European de fotbal a inceput, vineri, la Munchen, cu meciul Germania – Scotia, din grupa A. Partida a fost arbitrata de francezul Clement Turpin. Echipa Germaniei a invins formația Scoției cu scorul de 5-1 (3-0), vineri seara, pe Football Arena din Munchen, in Grupa A a Campionatului European…

- Grupele A si B ale Campionatului European din Germania includ natiuni detinatoare de recorduri: Germania participa pentru a 14-a oara la turneul final continental, Ungaria detine cea mai lunga serie de invincibilitate actuala dintre toate echipele participante, iar Spania este singura nationala care…

- Slovacia a invins-o pe Țara Galilor cu scorul de 4-0, in ultimul amical inainte de Campionatul European din Germania, care se va desfașura intre 14 iunie și 14 iulie. Romania - Slovacia va fi meciul decisiv al grupei E de la Campionatului European. Partida este programata pe 26 iunie, de la ora 19:00,…

- Slovacia, adversara Romaniei de la Campionatul European din Germania, va infrunta Țara Galilor, de la 21:45, in ultimul amical inainte de turneul final. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Romania - Slovacia va fi meciul decisiv al grupei E de la Campionatului…