Dupa victoria cu Ucraina, scor 3-0, care ne situeaza pe primul loc in grupa, Romania așteapta duelul ”de foc”, de la Koln, cu Belgia, programat sambata seara, la orele 22.00. Antrenorul echipei Naționale, Edward Iordanescu, a ținut sa trimita un mesaj publicului larg, fanilor și presei. ”Inainte de orice, vreau sa va mulțumesc, dragi suporteri romani, pentru sprijinul incredibil pe care l-ați oferit echipei naționale și prin care am obținut o victorie extraordinara in meciul de debut la EURO 2024. Cuvintele chiar sunt prea puține acum ca sa imi exprim intreaga recunoștința. Din tribune, de acasa…