Echipele româneşti îşi ştiu „coordonatele” în cupele europene Cele patru reprezentate al Romaniei in competițiile europene intercluburi și-au aflat adversarele in urma tragerilor la sorți. Astfel, FCSB va intalni in primul tur preliminar al UEFA Champions League pe AC Virtus 1964, din San Marino. Dubla manșa este programata pe 9-10 iulie (turul) și 16-17 iulie (returul). In cazul calificarii, campioana Romanie va intalni pe Maccabi Tel Aviv (23-24 iulie, respectiv 30-31 iulie). CFR 1907 Cluj și Universitatea Craiova vor da piept in tur al doilea preliminar din UEFA Conference League cu FC Neman Grodno (Belarus), respectiv, cu echipa eliminata din dubla manșa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

