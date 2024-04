Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 5,1 milioane de persoane din țari terțe au imigrat in Uniunea Europeana in 2022, in timp ce 1,5 milioane de persoane au imigrat din statele membre UE in afara Europei, conform datelor publicate de Eurostat. Afluxul de imigranți in UE din state non-membre s-a dublat fața de 2021, transmite…

- Joshua Kimmich mai are contract cu Bayern Munchen pana in vara anului 2025, iar presa din Spania anunța ca mijlocașul german va parasi gruparea pregatita de Thomas Tuchel la finalul acestui sezon.

- In peste 400 de secții de votare din Orientul Indepartat Rus, prezența alegatorilor la alegerile prezidențiale a fost de 100%, in ultimele 24 de ore, titreaza publicatia Verstka, citand date ale comisiilor electorale locale, relateaza Rador Radio Romania. Dupa cum noteaza jurnalistii de la Verstka,…

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…

- Conservatorii urmeaza sa-si consolideze controlul in Parlamentul iranian in urma unui dublu scrutin, legislativ si la Adunarea Expertilor de vineri, in care prezenta la vot a fost de 41%, un nivel de absenteism-record in ultimii 45 de ani, relateaza AFP. Dublul scrutin de vineri, in vederea alegerii…

- Romania continua sa se inarmeze! O companie sud-coreeana a facut public faptul ca urmeaza sa incheie un contract de export de arme cu Romania. Așadar, s-a aflat ca Romania urmeaza sa incheie un contract imens cu o companie sud-coreeana care produce arme . Mai exact, guvernul de la București ar urma…

- Liderii Partidului Social Democrat si Partidului National Liberal urmeaza sa se intalneasca din nou maine, pentru a decide daca alegerile din acest an vor fi sau nu comasate, dupa ce discutiile de pana acum nu au dus la consens. Potrivit informatiilor aparute in spatiul public, liberalii doresc ca alegerile…

- In 2023, bulgarii care lucreaza in strainatate au trimis 1,32 miliarde de euro rudelor și prietenilor din țara. Aceasta este o suma record dupa scaderea semnificativa a banilor emigrantilor in timpul pandemiei de COVID, cand multe afaceri au fost inchise fortat. Fața de anul precedent, 2022, banii care…