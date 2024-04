Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana pregatește noi investigații privind subvențiile straine pentru echipamente eoliene din China, ce vizeaza cinci state europene, inclusiv Romania, conform informațiilor oferite de publicația Politico. In cazul Romaniei, Comisia Europeana inițiaza o investigație noua referitoare la subvențiile…

- Patru laboratoare subterane au fost distruse si 92 de website-uri au fost inchise in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in Uniunea Europeana, care s-a finalizat cu punerea sub inculpare a 1.238 de persoane si capturi in valoare de peste 64 de milioane de euro, a anuntat Oficiul…

