- Patru laboratoare subterane au fost distruse si 92 de website-uri au fost inchise in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in Uniunea Europeana, care s-a finalizat cu punerea sub inculpare a 1.238 de persoane si capturi in valoare de peste 64 de milioane de euro, a anuntat marti…

- Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…

- Un val masiv de proteste au loc in intreaga Europa: in Franța, Belgia, Spania, Italia, Grecia și alte țari. De joi, agricultorilor li s-au alaturat și muncitorii din alte ramuri, relateaza "MIR 24". Astfel, in Germania, a ieșit in greva personalul serviciului de securitate al aeroportului Berlin-Brandenburg.…

- Deși este cel mai mare exportator de grau din UE, Romania importa cantitați semnificate de cereale, ocupand chiar locul patru in topul importatorilor din statelor comunitare. La jumatatea anului comercial pentru cereale, Romania se plaseaza printre cei mai mari importatori, Moldova (cu livrari de 17,2…

- Ungaria ridica o noua alianța anti-migrație in Europa: coalizare cu BudapestaUngaria a afirmat ca ''respinge cu forta'' acordul convenit miercuri de statele membre ale Uniunii Europene pentru a modifica in profunzime sistemul european de azil si migratie, Budapesta refuzand sa contribuie la mecanismul…

- Marcel Ciolacu a facut noi declarații vis-a-vis de bugetul pe 2024, care potrivit acestuia este unul „al dezvoltarii și al echitații. Un buget bazat pe investiții și dreptate sociala. Un buget in care creșterea economica se regasește in creșterea nivelului de trai al populației”. Marcel Ciolacu a venit…

- Transhumanța, stramutarea sezoniera a turmelor, a devenit partea patrimoniului imaterial UNESCO. Ministerul Culturii explica intr-un comunicat ca dosarul a fost unul multinațional, demersurile fiind susținute de Romania și de alte state din Europa, precum Albania, Andorra, Austria, Croația, Franța,…