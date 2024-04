Prognoza agro-meteorologică: seceta pedologică se menține Cu toate ploile din ultimele zile, seceta se menține. Chiar daca din „extrema” devine „moderata” sau „puternica”, nu dispare. Cel mai mult sufera culturile de toamna – paioasele și rapița, spune ANM Seceta pedologica moderata si puternica se inregistreaza in cultura graului de toamna pe suprafete extinse din Moldova, Dobrogea si Oltenia, iar local in […] The post Prognoza agro-meteorologica: seceta pedologica se menține appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

