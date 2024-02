Anticiclonul care a făcut probleme în Europa ajunge în România! Aduce ninsori și ger Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca anticiclonul care a provocat mari probleme in Europa va patrunde și in Romania, chiar in acest weekend. Meteorologii spun ca nopțile și diminețile vor fi geroase, dar la amiaza vom avea maxime de 10-13 grade. Meteorologii ANM spun ca in zonele montane sunt așteptate ninsori, in timp ce in restul țarii vom avea ploi pe arii restranse. De duminica vremea se va raci și mai mult, iar la inceputul saptamanii viitoare vom avea parte temperaturi scazute. Prognoza meteo pentru ziua de vineri Ziua de vineri va debuta cu temperaturi negative pe suprafețe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi deosebit de calda in intervalul 5 12 februarie, cand valorile medii ale maximelor se vor incadra intre 15 si 17 grade, iar cele ale minimelor intre…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari de tip „cod galben”, valabile pe in mai multe județe din țara, inclusiv in județul Cluj. Primul cod galben va intra in vigoare astazi la ora 14:00 și va fi valabil pana maine la ora 8:00. „In intervalul menționat, vantul se va intensifica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o informare meteo valabila in intervalul 24 ianuarie, ora 16 ndash; 26 ianuarie, ora 10:00 de intensificari ale vantului, precipitatii mixte si polei in zonele joase, predominant ninsori la munte;Incepand din dupa amiaza zilei de miercuri 24 ianuarie…

- Se intoarce iarna din aceasta dupa-amiaza in toata tara. Meteorologii au emis o informare de precipitatii si vant valabila cel putin pana maine dupa-amiaza. In plus, vremea se raceste semnificativ in toate regiunile. Adrian Boariu, de la Administratia Nationala de Meteorologie: Maine, vremea va continua…

- Temperaturile vor fi mai scazute astazi, 12 ianuarie, fața de ziua de ieri, iar in timpul nopții minimele pot cobori și pana la -15 grade Celsius, a explicat meteorologul Mihai Timu de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), la Digi 24.„Azi maximele sunt in scadere ușoara fața de ieri in mai…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben pentru Moldova, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei, valabila in intervalul 7 ianuarie, ora 18 – 9 ianuarie, ora 10. Citește și: Atenție, soferi! Punctul de amenda a crescut de la 1 ianuarie 2024 ”In intervalul menționat, in…

- Meteorologii ANM au emis, duminica dimineața, o avertizare Cod galben de vant, polei și ninsori in Moldova, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei, valabila pana marți dimineața. In noaptea de marți spre miercuri va fi ger in nord, centru și est, cu minime termice de pana la -20...-18 grade, informeaza…

- O atenționare Cod galben de vant, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, va intra in vigoare de duminica seara și va fi valabila pana luni, la ora 10:00, in Moldova, Dobrogea, sud-vestul Munteniei, sudul si vestul Olteniei.