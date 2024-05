Pacient din Cluj, trimis în alt județ pentru tratament Un spital de provincie din zona Moldovei a devenit unitatea medicala unde marile centre universitare, cum ar fi Clujul, trimit pacienți pentru a li se salva viața. Este vorba despre Spitalul Clinic Județean de Urgența Suceava, unde ajung aproape cele mai multe cazuri de AVC. Chiar și in Sambata Mare, medicii de la Suceava au reușit sa salveze un barbat care a fost transferat dintr-un alt județ cu elicopterul. Totul se datoreaza unei echipe de specialiști care asigura garda in permanența, dar și efortului financiar suportat de autoritațile locale. Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgența… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

