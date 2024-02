România, în coada clasamentului atingerii obiectivelor asumate, privind schimbările climatice Romania se situeaza ca a patra țara din Europa in ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 fața de nivelurile din 1990. In ciuda acestui fapt, țara se prezinta in mod constant ca un susținator fervent al tranziției catre un mediu mai curat și al prevenirii schimbarilor climatice. Cu toate acestea, exista unele critici cu privire la angajamentul sau real in atingerea acestor obiective, mai ales ca adesea accepta ușor obiectivele impuse de Uniunea Europeana in acest domeniu. Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, subliniaza ca atunci cand vine vorba de indeplinirea propriilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

