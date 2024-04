Stiri pe aceeasi tema

- Legea promulgata de catre seful statului are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, in sensul stabilirii valabilitatii permisului de conducere eliberat pentru categoria B si in cazul anumitor tipuri de motociclete, daca detinatorul permisului are varsta…

- Salile de pacanele din localitatile sub 15.000 de locuitori vor fi inchise.Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si pentru modificarea Ordonantei de…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care excepteaza posesorii de permis pentru categoriile AM, A1, A2 si A de la obligatia de a avea asupra lor triunghiuri reflectorizante, trusa de prim-ajutor si extinctor.Legea completeaza articolul 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, stabilind…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. "Dezvoltarea unei platforme informatice in…

- Șoferii cu permis categoria B vor putea conduce și anumite motociclete. Decizie la Curtea Constituționala. Ce prevede legea Șoferii cu permis categoria B vor putea conduce și anumite motociclete. Curtea Constituționala a Romaniei a respins, miercuri, ca neintemeiata, sesizarea depusa de presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 13 martie, legea privind circulatia pe drumurile publice care prevede ca examenul teoretic pentru carnetul de șofer poate fi dat in orice localitate din țara, nu doar in cea de domiciliu, cum se intampla pana acum.Autoritațile vor ca prin noua lege sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2022 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de investitii „Anghel Saligny” si pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021…