- Documentul prevede infiintarea, in tara, a mai multor centre de specialitate in care vor fi tratate astfel de afectiuni, spune presedintele Federatiei Europene a Societatilor de Neuro-reabilitare, profesorul Dafin Muresanu: Vom lucra pentru dezvoltarea urmatoarelor zece centre de trombectomie in Romania,…

- Pentru a evita situații ca cele din episodul ”caminele groazei” din Voluntari, guvernul a elaborate un proiect privind reforma asistentei sociale. Proiectul de lege privind reforma asistentei sociale a fost adoptat de Camera Deputatilor. Actul normativ elaborat de Guvern a fost elaboratr pentru a preveni…

- Documentul reglementeaza obligatiile si drepturile proprietarilor de terenuri forestiere si prevede infiintarea Consiliului National al Silviculturii, care va reuni toate organizatiile profesionale din acest domeniu. Noul Cod silvic va permite statului sa impadureasca acele terenuri care au fost despadurite…

- Proiectul de lege privind energia eoliana offshore a fost adoptat ieri de Senatul Romaniei, in calitate de prima camera sesizata Potrivit Ministerului Energiei, ieri, 27 februarie 2024, Senatul Romaniei a adoptat, in calitate de prima camera sesizata, Legea privind energia eoliana offshore, proiect…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 38/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Propunerea legislativa…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, marti, ca au fost date 274.000 de concedii medicale pentru dureri de spate si 187.000 de concedii medicale pentru stranutat si raceala si a precizat ca "daca vrem pentru raceala sa dam scutiri de impozite, dam scutiri", informeaza News.ro. Reactia premierului vine…