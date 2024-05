VREMEA în iunie. Temperaturi peste cele normale, anunță ANM Meteorologii anunta ca prima jumatate a lui iunie va fi caracterizata de temperaturi peste cele normale si regim pluviometric deficitar in mai multe regiuni. Saptamana 20.05.2024 – 27.05.2024 Temperatura medie a aerului se va situa peste mediile multianuale in jumatatea de nord a teritoriului, in timp ce in rest regimul termic va fi usor sub cel normal pentru aceasta perioada. Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in regiunile vestice si sud-vestice si deficitare in rest. Saptamana 27.05.2024 – 03.06.2024 Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de normele climatologice ale… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

