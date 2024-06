Tranzacții mixte in ringul BVB, la 60 de minute, dupa deschiderea pieței de luni, iar un investitor a anunțat ieșirea din piața pe tranzacțiile acțiunilor One United Properties. Indicii Bursei de Valori București (BVB) erau variabili, luni, la 60 de minute, dupa deschiderea pieței, dar, la jumatatea zilei, toți indicii au cazut integral pe roșu. […] The post Tranzacții mixte in ringul BVB, la 60 de minute dupa deschiderea pieței de luni. Un trader iese din piața pe acțiunile One United Properties appeared first on Puterea.ro .