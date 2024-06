Un automobil Jaguar SS100 din 1938, comandat de Regina Maria pentru pentru Principele Nicolae, va fi scos la licitație la Londra. Prețul de referința al acestui vehicul istoric este cuprins intre 300.000 și 350.000 de lire sterline. Un automobil similar, cu caroseria fabricata in Romania, a avut și rRegele Mihai I. Lansat in 1936, Jaguarul SS100 a fost primul model sport de inalta performanța produs de SS Cars Limited, companie care avea sa devina ulterior Jaguar in perioada 1943-1945. Dedicat in principal competițiilor, acest model a caștigat rapid popularitate datorita performanțelor sale. Jaguarul…