- Trupurile a doi dintre cei trei tineri disparuți in apele raului Natisone au fost gasite dupa ce, vineri, puțin dupa ora 13.30, au fost luați de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco (Udine). Bianca Doroș și Patrizia Cormos au fost descoperite duminica dimineața in timpul cautarilor reluate…

- A mai ramas doar un pic pana la startul EURO 2024. Turneul continental se va disputa in Germania intre 14 iunie și 14 iulie, iar la el va lua parte și Romania. Echipa noastra face parte din Grupa E, alaturi de Belgia, Ucraina și Slovacia. Inaintea turneului continental ți-am pregatit cateva informații…

- O adolescenta de 14 de ani din Vlasinești este de negasit. Daca aveți informații, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei minore, de 14 ani, din comuna satul Sarbi, comuna Vlasinești, care, astazi, in jurul orei 16:00, a parasit domiciliul, iar pana in prezent…