Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi detalii importante despre Bianca, Patrizia și Cristian! Cei trei puteau fi salvați. Un pompier a sarit in apa și s-a zbatut sa-i ajute pe tinerii romani care au fost luați de viituri in Italia. Iata ce s-a intamplat acolo mai exact!

- Tragedia de pe raul Natisone din Italia, noi detalii tulburatoare. Un pompier a inotat spre cei tineri romani care s-au inecat – Patrizia, Bianca si Cristian -, incercand sa-i salveze, insa fara succes, potrivit unor noi imagini. La o saptamana de la tragedia de la Natisone, salvatorii nu au gasit inca…

- Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost luați de viitura in Italia. Cele doua fete au fost gasite fara suflare, iar acum urmeaza sa fie conduse pe ultimul drum, insa Cristian este in continuare de negasit, scrie protv.ro .

- Cei trei tineri romani au fost surprinși imbrațișandu-se, intr-o filmare cutremuratoare chiar cu cateva momente inainte de a fi luați și uciși de viitura din Italia. Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost filmați imbrațișandu-se, in timp ce erau inconjurați de apele…

- Cei trei tineri romani au fost surprinși imbrațișandu-se, intr-o filmare cutremuratoare chiar cu cateva momente inainte de a fi luați și uciși de viitura din Italia. Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost filmați imbrațișandu-se, in timp ce erau inconjurați de apele…

- Cu cateva momente inainte de a fi luați și uciși de viitura din Italia, cei trei tineri romani au fost surprinși imbrațișandu-se, intr-o filmare cutremuratoare. Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost filmați imbrațișandu-se, in timp ce erau inconjurați de apele care…

- Cele doua fete luate de ape in Italia au fost gasite moarte. Baiatul este in continuare disparut. Intre timp, autoritațile italiene au deschis un dosar penal. Vor sa afle daca au fost comise erori in cadrul operațiunii eșuate de salvare de vineri, dar și cine poarta responsabilitatea.

- Patrizia si Bianca, tinerele romance luate de ape in Italia, au fost gasite moarte, dupa ce ce au fost luate de apele raului Natisone. Cristian, tanarul de 25 de ani, este cautat in continuare de salvatori.