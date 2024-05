Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 2 Berceni - Tudor Arghezi se desfasoara momentan la un interval de 6 minute, din cauza unor defectiuni aparute in sistemul de automatizare a traficului, informeaza, marti, Metrorex."Metrorex anunta ca circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 2 se desfasoara…

- Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 2 se va desfașura direct, intre stațiile Tudor Arghezi și Pipera, din 9 mai, fara a mai fi necesara transbordarea la stația Berceni, anunța miercuri, Metrorex.

- Doua trenuri de metrou s-au lovit in aceasta seara pe Magistrala 1, in stația Timpuri Noi din București. Incidentul, care nu s-a soldat cu victime, a fost deja raportat la Agenția de Investigare Feroviara Romana. Trenurile nu erau unul in spatele celuilalt, cele doua garnituri ajungand fața in fața,…

- Traficul se desfașoara alternativ pe un drum național din Covasna, pe un sens, dupa ce un microbuz de persoane a ajuns in șanț. E ceața pe șoselele din Bacau, Botoșani, Neamț, Iași și Harghita. Este semnalata aglomerație pe sensul de intrare in Capitala a