- Se incheie, la finalul acestei saptamani, periplul Casei de Cultura a Municipiului in cartierele Timișoarei, demarat in cadrul programului „Indraznește!/Dare!” – Timișoara, Capitala Europeana a Culturii. Este vorba despre activitați culturale in cartiere.

- Muzicianul timișorean Petre Ionuțescu va susține un concert in cadrul ediției din acest an a festivalului International Jazz Festival Uzbekistan, astazi 8 mai, de la ora locala 19:30, alaturi de el urmand sa se afle și Cristian Vaduva. In cadrul ediției din acest an a acestei manifestari, printre invitați…

- Formația BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness ) va susține un concert extraordinar la Timișoara, maine 17 aprilie, cu incepere de la ora 20, la M2 Event Venue, evenimentul fiind inclus in turneul european pe care trupa din Africa de Sud il intreprinde pentru promovarea noului album Elektronikalizer.…

- Unul din invitații speciali ai evenimentului Banaton Fest, muzicianul Pera Todorovici , reprezinta Timișoara in cadrul emisiunii – concurs „Nikad nije kasno” (Niciodata nu e prea tarziu) difuzata de televiziunea Prva TV din Serbia in mai multe țari balcanice și are nevoie de votul melomanilor pentru…

- Alexandra Cebotar, artista din Republica Moldova care e cunoscuta de melomani drept Prima Dragoste, va susține un concert extraordinar la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, evenimentul fiind inclus in cadrul celei de-a 24-a ediție a Festivalului Cultural „Zilele Basarabiei”. Cu o voce puternica…

- Proiectul TRIAJ a fost reluat saptamana trecuta in Timișoara. A debutat anul trecut, in cadrul „Timișoara 2023, Capitala Europeana a Culturii”, dar a fost anulat in urma razboiului izbucnit intre Israel și Palestina. Scopul proiectului consta in asumarea istoriei și importanța recunoașterii evenimentelor…

- Expoziția de pictura „APA – Interferențe culturale” a fost vernisata miercuri, 20 martie, la Palatul Apelor din Timișoara. Cu aceasta ocazie, cladirea a fost redeschisa publicului. Expoziția se afla la cea de-a doua ediție, prima desfașurandu-se chiar anul trecut, cand Timișoara a purtat titlul de Capitala…

- Melting Dice va susține un concert acasa, la Timișoara, evenimentul urmand sa beneficieze de o deschidere asigurata de Ioan Popovici. Recent, formația timișoreana a lansat o noua melodie care poarta titlul de „Lucruri simple”, care beneficieaza și de un videoclip. Trupa de rock alternativ Melting Dice…