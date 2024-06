Stiri pe aceeasi tema

- Trupa timișoreana The Case, va susține un concert inedit pe data de 25 mai, in Szeged, in cadrul unui eveniment desfașurat cu ocazia celebrarii Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Evenimentul din Ungaria se va desfașura la Szegedi Partfurdo cu incepere de la ora 19 și este organizat…

- Proiectul „Povești din vecini” demarat de Casa de Cultura a Municipiului in cadrul programului „Indraznește!/Dare!”–Timișoara, Capitala Europeana a Culturii, prin programul EX-CENTRICA, dedicat organizarii de activitați culturale in cartiere, continua.

- Nicolae Robu, din nou candidat pentru funcția de primar al Timișoarei dupa o pauza de patru ani, a vorbit la PRESSALERT LIVE despre proiectele pe care le considera eșuate ale administrației Fritz, printre care a enumerat proiectul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, Turnul de Apa din Iosefin…

- Comunicat de presaInaugurarea celei mai mari retrospective "Brancusildquo; la Centrul Pompidou din Paris Expozitia eveniment dedicata operei lui Constantin Brancusi a fost vernisata, marti, 26 martie 2024, la Centrul Pompidou din Paris, unul dintre cele mai prestigioase muzee de arta moderna si contemporana…

- Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara a anunțat miercuri, 20 martie 2024, in cadrul unui eveniment care a avut loc la Cinema Timiș, primele rezultate parțiale ale Programului cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”. Evenimentul a cuprins, de asemenea, atat…

- Centrul de Proiecte Timișoara a prezentat primele rezultate ale Programului „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”. Conform informațiilor prezentate, evenimentul a atras peste 1,5 milioane de participanți la evenimente și peste 14 milioane de vizite in centrul Timișoarei, pe parcursul…

- Expoziția de pictura „APA – Interferențe culturale” a fost vernisata miercuri, 20 martie, la Palatul Apelor din Timișoara. Cu aceasta ocazie, cladirea a fost redeschisa publicului. Expoziția se afla la cea de-a doua ediție, prima desfașurandu-se chiar anul trecut, cand Timișoara a purtat titlul de Capitala…

