- Formația BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness ) va susține un concert extraordinar la Timișoara, maine 17 aprilie, cu incepere de la ora 20, la M2 Event Venue, evenimentul fiind inclus in turneul european pe care trupa din Africa de Sud il intreprinde pentru promovarea noului album Elektronikalizer.…

- Unul din invitații speciali ai evenimentului Banaton Fest, muzicianul Pera Todorovici , reprezinta Timișoara in cadrul emisiunii – concurs „Nikad nije kasno” (Niciodata nu e prea tarziu) difuzata de televiziunea Prva TV din Serbia in mai multe țari balcanice și are nevoie de votul melomanilor pentru…

- Solista timișoreanca Lia Burg va susține un concert puțin diferit fața de ceea ce a avut pana acum – un concert pre-Camino, o seara de muzica live și de storytelling, in care spectatorii pot afla ce este Camino de Santiago și totodata o pot susține pe Lia sa parcurga cei 900 km pe jos, in […] Articolul…

- Formația ceha Island Mint va susține un concert la Timișoara luni, 8 aprilie, de la ora 20, la M2 Event Venue, evenimentul fiind inclus in turneul european al trupei. Fermecatoare, insorita și emoționanta, muzica celor de la Island Mint este o apariție rara pe scena muzicala pragheza. Inspirat de sunshine…

- Alexandra Cebotar, artista din Republica Moldova care e cunoscuta de melomani drept Prima Dragoste, va susține un concert extraordinar la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, evenimentul fiind inclus in cadrul celei de-a 24-a ediție a Festivalului Cultural „Zilele Basarabiei”. Cu o voce puternica…

- Melting Dice va susține un concert acasa, la Timișoara, evenimentul urmand sa beneficieze de o deschidere asigurata de Ioan Popovici. Recent, formația timișoreana a lansat o noua melodie care poarta titlul de „Lucruri simple”, care beneficieaza și de un videoclip. Trupa de rock alternativ Melting Dice…

- TrupaHazard va susține un concert special de Dragobete, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata 24 februarie de la ora 20 la Porto Arte, situat pe malul Begai , in Timișoara. Trupa alcatuita din Ravi, Alex, Vlad și Liviu pregatește pentru acest an un album discografic nou și a susținut o serie de…

- Formația Arc Gotic va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfațoare in data de 23 februarie de la ora 20 la clubul Pixel. Formația alcatuita din Ciprian Bun – bas, Ciprian Costache- voce/chitara, Florin Ban- vioara, Vlad Sturdza – clape și Horațiu Oana – tobe a luat…