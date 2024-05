Stiri pe aceeasi tema

- Kemar Lawrence a jucat 70 de minute in victoria pe care UTA a obținut-o la Iași, timp suficient pentru a-l convinge pe Mircea Rednic sa... The post Lawrence, sezon incheiat. Rednic nu-i va folosi la ultimele jocuri nici pe Vlad Morar și Marcelo Freitas appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- UTA se intoarce din nou cu toate punctele din deplasare. Formația antrenata de Mircea Rednic a obținut prima victorie externa din play-out și cea de-a... The post Notele Batranei Doamne: Poli Iași – UTA 0-2. Evaluarea jucatorilor echipei UTA, conform Special Arad appeared first on Special Arad · ultimele…

- Mircea Rednic a facut o scurta analiza a jocului caștigat de UTA pe terenul formației Poli Iași și spune ca vrea ca gruparea aradeana sa... The post Mircea Rednic: „Vrem locul 7 și la ce lot avem il meritam” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Mircea Rednic se pregatește de duelul cu fostul antrenor al echipei UTA, Gyuszi Balint, intr-un meci in care gruparea aradeana intalnește luni seara, la Ploiești,... The post Regretul lui Rednic: „Noi am jucat in și știți in ce condiții” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Mircea Rednic a parut furios dupa victoria senzaționala pe care UTA a reușit-o cu FC Voluntari. A fost un meci care l-a consumat foarte mult... The post Rednic: „La pauza au fost vreo doua incidente urate, care nu trebuie sa se intample in vestiar” appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Mircea Rednic, antrenorul echipei UTA, a vorbit la finalul partidei caștigata de UTA in fața celor de la FC U Craiova despre emoțiile pe care... The post Mircea Rednic: „Cine credea ca vom ajunge in situația sa avem șanse reale la play-off?” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Rapid a invins-o pe UTA, scor 4-1, in runda cu numarul 28 din Superliga. Fostul internațional Basarab Panduru (53 de ani) a analizat, la cald, disputa și a numit momentele decisive. Basarab Panduru spune ca și-a dat seama de deznodamantul partidei Rapid - UTA inca din minutul 77, cand Mircea Rednic…

- Mircea Rednic a ajuns luni dupa amiaza la Urgențe la Spitalul Județean din Arad dupa ce a acuzat o stare de amețeala chiar la startul primul antrenament al echipei UTA din aceasta saptamana. Dupa ce i-au fost facute analizele, antrenorul Batranei Doamne a fost lasat sa plece acasa, verdictul medicilor…