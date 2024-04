Stiri pe aceeasi tema

- Deși aflate la cutite in Timiș, PNL si PSD vor merge impreuna la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Timiș. Cel puțin asta susține, la Timișoara, Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei. Fostul șef al PNL la nivel național, Orban susține ca sursele sale din conducerea liberalilor…

- Melting Dice va susține un concert acasa, la Timișoara, evenimentul urmand sa beneficieze de o deschidere asigurata de Ioan Popovici. Recent, formația timișoreana a lansat o noua melodie care poarta titlul de „Lucruri simple”, care beneficieaza și de un videoclip. Trupa de rock alternativ Melting Dice…

- Festivalul Cultural „Zilele Basarabiei” ajunge anul acesta la ediția cu numarul 24. Organizatorii promit o explozie de cultura și tradiție. Hora Unirii, concerte, prezentare de moda și expoziții sunt printre activitațile incluse in program.

- TrupaHazard va susține un concert special de Dragobete, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata 24 februarie de la ora 20 la Porto Arte, situat pe malul Begai , in Timișoara. Trupa alcatuita din Ravi, Alex, Vlad și Liviu pregatește pentru acest an un album discografic nou și a susținut o serie de…

- Formația Arc Gotic va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfațoare in data de 23 februarie de la ora 20 la clubul Pixel. Formația alcatuita din Ciprian Bun – bas, Ciprian Costache- voce/chitara, Florin Ban- vioara, Vlad Sturdza – clape și Horațiu Oana – tobe a luat…

- În data de 28 februarie 2024 trupa Direcia 5 va susine un concert captivant la Palatul Tineretului din Brila. Acest eveniment remarcabil face parte din turneul de promovare a viitorului lor album intitulat Senzitiv. Fanii vor avea privilegiul de a asculta atât piese deja consacrate câ...

- Trupele de rock alternativ Eyedrops și Pinholes, pleaca intr-un turneu ce cuprinde noua orașe prin țara dar și in Republica Moldova, incepand cu data de 8 februarie, din Timișoara. Prima oprire in acest turneu va avea loc joi 8 februarie, de la ora 19, la M2 Event Venue in Timișoara. „Eyeholes și Pindrops…

- Rusia isi va relua tentativele de a destabiliza Republica Moldova, a avertizat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prilejul unei vizite pe care a efectuat-o in Romania. Maia Sandu s-a aflat, la finalul acestei saptamani, la Timișoara. In ziua de 13 ianuarie 2024, ea a susținut o conferința…