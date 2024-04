Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai vazut-o pe fata din imagine, suna de urgența la 112 sau alerteaza autoritațile din zona in care te afli! Adolescenta are varsta de 15 ani și este din Caraș-Severin. Polițiștii sunt in alerta, deoarece minora a disparut de 30 de ore.

- Inca un elev este cautat de polițiștii din Gorj, dupa ce nu a mai revenit la domiciliul din Targu Jiu. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizați joi cu privire la faptul ca, Stamate Alexandru Lucian, in varsta de 17 ani, din Targu Jiu, a plecat de la unitatea de invațamant…

- In aceasta dimineața au avut loc 30 de percheziții in mai multe județe din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud. Mai multe firme ar fi dat un tun de un milion și jumatate de lei, dupa ce au solicitat bani de la stat prin programul Start Up. Polițiștii au luat la puricat in aceasta dimineața 30 de adrese de…

- Oamenii legii au pus in executare 30 de mandate de percheziție domiciliara, la adresele unor persoane fizice, precum și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice Au fost percheziții in județele: Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara…

- Cei doi barbați, de 34 și 59 de ani, au fost reținuți și sunt cercetați pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dupa ce, in urma a doua percheziții domiciliare in localitatea Rusca Montana, judetul Caras-Severin, polițiștii au descoperit mai multe arme, trei amortizoare și peste 1.000…

- Politistii din Lugoj, judetul Timis, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au facut doua percezitii domiciliare in localitatea Rusca Montana, judetul Caras-Severin, la doi barbati banuiti de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma perchezitiilor…

- ALERTA in Alba: Barbat de 26 de ani, dat disparut de familie. A plecat de la domiciliu și nu a mai revenit ALERTA in Alba: Barbat de 26 de ani, dat disparut de familie. A plecat de la domiciliu și nu a mai revenit Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din comuna Ciuruleasa. Persoanele…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Caras-Severin au anuntat sambata, ca dupa ce au vazut imagini postate pe o retea de socializare, in care o fata este agresata de alte doua, politisti de la Sectia 8 Politie Rurala Oravita s-au sesizat si au inceput verificarile pentru identificarea…