Timișean de 29 de ani, salvat de polițiști la Tirol TIROL – Barbatul, disparut de acasa, a fost gasit umbland dezorientat pe dealuri, prin soare, aproape dezhidratat. Tatal a fost cel care a anunțat, la 112, faptul ca fiul sau, cu probleme medicale, a plecat de acasa, din comuna timișeana Ferendia, inca de luni dupa-amiaza, fiind posibil sa fie prin zona comunei Fizeș, din județul nostru! „Polițiștii de la Secția 5 Poliție Rurala Bocșa au luat legatura cu colegii de la I.P.J. Timiș și au continuat verificarile in Caraș-Severin, in zona localitații indicate de tatal persoanei disparute, din pacate fara a-l gasi pe cel disparut. Nu au abandonat insa… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

