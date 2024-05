Stiri pe aceeasi tema

- Un nou film despre Donald Trump a avut premiera mondiala la Festivalul de Film de la Cannes, atragand in mare parte recenzii bune din partea criticilor, dar și amenințari cu procese din partea fostului președinte care este urmarit penal intr-un dosar care se judeca la New York. In filmul „Ucenicul”…

- Noul film „The Apprentice" are premiera luni, 20 mai, la Festivalul de Film de la Cannes. In aceasta producție, ucenicul este insuși Donald Trump, un tanar om de afaceri care este instruit in tainele puterii și ale influenței de catre avocatul fara scrupule Roy Cohn.

- „Mi-am ipotecat proprietatea in care locuiesc”: la fel cum a procedat Francis Ford Coppola pentru „Megalopolis”, Kevin Costner a folosit fonduri proprii pentru a produce filmul „Horizon: An American Saga”, prezentat duminica la Festivalul de la Cannes, un western ambitios care ar putea avea mai multe…

- Imaginile inițiale ale actorului Sebastian Stan, de origine romana, in rolul unei versiuni mai tinere a lui Donald Trump, inainte ca acesta sa devina cunoscut ca star de televiziune și, ulterior, președinte al Statelor Unite, au fost prezentate in trailerul filmului biografic „The Apprentice”, conform…

- Primele imagini cu actorul de origine romana Sebastian Stan, care interpreteaza o versiune mai tanara a lui Donald Trump, inainte ca acesta sa devina un star de televiziune si presedinte al Statelor Unite, au fost dezvaluite in trailerul filmului biografic "The Apprentice".

- Sebastian Stan il va interpreta pe tanarul Donald Trump, inainte de a fi vedeta de televiziune si presedinte, in viitorul film biografic "The Apprentice", selectat la Cannes, potrivit Variety, potrivit news.ro

- Lumea are nevoie ca la viitoarele alegeri prezidențiale din SUA sa castige Donald Trump, deoarece doar un președinte american puternic poate asigura stabilitate și securitate sistemului internațional, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, intr-un interviu acordat pentru ziarul american…

- Președintele american, Joe Biden, va susține ultimul sau discurs despre starea națiunii inainte de alegerile din 5 noiembrie, informeaza Rador Radio Romania. Joe Biden, va susține in aceasta noapte ultimul sau discurs despre starea națiunii inainte de alegerile din 5 noiembrie. Aflat in scadere in…