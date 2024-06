Stiri pe aceeasi tema

- Contextul economic favorabil din Romania, asigurat de PSD prin menținerea unui mediu stabil de afaceri și creșterea sustenabila prin investiții, continua sa produca efecte benefice pentru romani. La 1 iunie, prețul combustibililor a scazut sub pragul de 7 lei/litrul de benzina, ajungand la nivelul inregistrat…

- Investițiile publice fara precedent asumate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu au dus Romania in topul european al creșterii economice și la o valoare fara precedent a Produsului Intern Brut (PIB).

- Benzina s-a ieftinit! Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din Romania, a redus azi-dimineața, prețul vandute in stațiile proprii, menținand insa prețul motorinei, scrie Economica . Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de sursa citata, afișeaza pe data de…

- Ministerul Energiei a inceput pregatirile pentru inființarea și in Romania a comunitaților energetice, care sunt de fapt grupuri de prosumatori și consumatori care pot imparți intre ei electricitatea produsa. In Europa exista in acest moment peste 9.000 de astfel de comunitați, unde prețurile sunt mai…

- Repornirea fabricii de zahar din Luduș reprezinta o veste imbucuratoare pentru intreaga comunitate și pentru economia țarii noastre. Este o demonstrație concreta a patriotismului economic, fara exagerare. Cu sprijinul investitorilor romani și al fermierilor locali, aceasta inițiativa marcheaza un nou…

- Ieftinire in benzinarii azi, benzina și motorina costa aproape la fel Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din Romania, a redus azi prețul motorinei vandute in stațiile proprii și a menținut prețul benzinei. Stațiile Petrom afișeaza pe data de 26 aprilie 2024 un preț al benzinei standard…

- Romania a important o mare parte din fructele pe care le consumam, dar avem parte și de fructe romanești. Primele care au aparut sunt capșunile, dar prețul lor este destul de piperat. Cat costa un kilogram de capșuni romanești Temperaturile mari inregistrate saptamana trecuta au fost de mare ajutor…

- Pretul mierii conventionale poliflora a scazut la aproape jumatate pe fondul importurilor din Ucraina, atrage atentia Asociatia Apicultorilor Profesionisti, in contextul in care Directia pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Buzau a anuntat o schema de sprijin financiar pentru compensarea partiala a pierderilor…