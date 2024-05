Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Visit Mures Egyesulet, Ansamblul Artistic Mureșul și Asociația Mercur Creativ au organizat marți, 21 mai, de la orele 10.00, in incinta cetații din Targu Mureș, conferința de presa cu ocazia lansarii "Festivalului Savori și tradiții mureșene". La conferința de presa au participat Peter Ferenc,…

- In perioada 25-26 mai, targumureșenii, și nu numai, sunt așteptați la Festivalul „Savori și tradiții mureșene", care va avea loc in Cetatea din municipiul Targu Mureș. Organizatorii susțin ca vizitatorii vor avea parte de experiențe culinare „ca la mama acasa", „cap de afiș" fiind preparatele tradiționale…

- De Paste, pe mesele din judetul Tulcea, pe langa oua, cozonaci si preparate din miel, se mai gasesc produse din peste, insa acestea sunt pregatite special pentru vizitatori, pestele fiind atat de obisnuit pentru unii localnici, incat nu mai are nicio semnificatie.Tudor Vladescu, lector al Institutului…

- Conducerea Companiei Feroviare CFR (Caile Ferate Romane) Calatori a decis, marți 16 aprilie, sa anuleze cursele a 14 trenuri de pe raza Regionalei Brașov, pe toata durata weekendului (de vineri pana duminica inclusiv), incepand cu data de 27 aprilie 2024, potrivit celor de la Club Feroviar.Decizia anularii…

- Colinele Transilvaniei, care cuprinde ariile protejate Sighisoara – Tarnava Mare – Podisul Hartibaciului, Statiunea Balneoclimaterica Sovata si experientele gastronomice de la Valea Verde Retreat Transylvania din Cund au ajuns in finala concursului Destinatia Anului, a anuntat, luni, Asociatia Visit…

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, și Mara Toganel, director al Cabinetului Prefectului județului Mureș, au vizitat marți, 9 aprilie, sediul Editurii EDU din Targu Mureș, companie etalon in furnizarea catre școlile din Romania de manuale școlare și auxiliare, precum și de softuri educaționale."Prin…

- Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș (OMD Maramureș), cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș și al Primariei Targu Lapuș, se pregatește sa ofere o experiența de neuitat iubitorilor de gastronomie și tradiție. Sub denumirea „Gustari in Maramureș”, evenimentul invita publicul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, joi, la Sangeorgiu de Padure, ca este absolut revoltator modul in care actioneaza prefectul judetului Mures, care „ataca o hotarare care ar fi pus lucrurile intr-o ordine fireasca" in cazul Liceului Romano Catolic din Targu Mures. „Eu as comenta atitudinea…