- Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ionel Ciuca, a participat vineri, 17 mai, la evenimentul de lansare a candidaților liberali din județul Mureș la alegerile locale din data de 9 iunie.Adresandu-se liberalilor prezenți in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, liderul PNL și-a…

- Florentin Petre, antrenorul formației CS Unirea Ungheni 2018, și Victoraș Astafei, fotbalist legitimat la același club, vor participa luni, 20 mai, de la ora 11.00, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului Zi de Zi, va fi transmisa…

- Sportivii mureșeni Oana Vasilescu și Augustin Moldovan, multipli laureați cu aur și argint la recentul Campionat European de Fitness și Bodybuilding, vor participa luni, 13 mai, de la ora 11.00, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului…

- Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Mureș, Gheorghe Ștef, va participa luni, 29 aprilie, de la ora 12.30, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului Zi de Zi, va fi transmisa in direct…

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș, general de brigada Calin-Ioan Handrea, va participa miercuri, de la ora 11.00, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului Zi de Zi, va fi transmisa in direct…

- Fostul primar al municipiului Targu Mureș in perioada 2000-2020, Dorin Florea, a afirmat miercuri, 27 martie, la postul de televiziune M9 TV, ca va avea o discuție "ca doi oameni responsabili" cu ex-liberalul Horațiu Suciu, candidat independent pentru funcția de primar al municipiului Targu Mureș la…

- Actualul viceprimar al municipiului Targu Mureș, Alexandru Gyorgy, a fost numit in funcția de președinte interimar al PNL Targu Mureș in locul fostului lider al organizației, prof. univ. dr. Horațiu Suciu, care a demisionat din partid pentru a candida independent la funcția de primar la alegerile locale…

- Liderul Partidului Oamenilor Liberi (POL) Targu Mureș, omul de afaceri Dan Mașca, a anunțat in urma cu cateva zile, in cadrul unui podcast, ca dupa alegerile locale din luna iunie a acestui an iși dorește sa ocupe funcția de "viceprimar part time" al municipiului reședința de județ. Invitat la podcastul…