Stiri pe aceeasi tema

- Parinții Ana Mariei sunt in stare de șoc și nu mai știu nimic de fiica lor. Tanara in varsta de 24 de ani a plecat in Italia impreuna cu un barbat pe care l-a cunoscut pe internet. La distanța de cateva zile a mers și prietena sa, Maria, iar din acel moment nu se mai știe nimic de soarta lor.

- I-au luat copilul și i-au dat bebelușul altuia? Mariana are varsta de 62 de ani, doi copii și locuiește in Vaslui. Femeia are o poveste de viața cutremuratoare. Iata ce a pațit aceasta, dar și ce a pațit la Acces Direct!

- Gabriela nu mai are liniște de aproape trei ani, de cand fiul ei i-a spus ca pleaca la munca, in București. Tanarul urma sa se angajeze in Pipera, dar de atunci nu mai știe nimeni de el. Ionuț avea 27 de ani atunci cand a disparut, iar de curand, ar fi fost gasit fara suflare in Germania.

- Ies noi detalii la iveala in cazul crimei din Timișoara. Andreea, studenta de la Facultatea de la Medicina, a fost ucisa cu sange rece de iubitul ei, Mirel Dragomir. Unul dintre martori a facut mai multe declarații importante, marturisind cum a descoperit trupul fara viața alaturi de sora criminalului.

- De mai bine de un deceniu, Ruby are o relație cu Robert, insa in ultima perioada nu prea au mai fost vazuți impreuna. Intr-un interviu pentru viva.ro, cantareața a explicat ce se intampla in viața ei amoroasa și de ce evita sa se mai afișeze alaturi de partenerul ei.Cuplul Ruby - Robert a fost cunoscut…

- Anchetatorii au dezvaluit ce s-a intamplat in ziua dispariției lui Marian, tanarul care a fost gasit mort dupa aproape trei saptamani de la dispariție. Iata noi detalii halucinannte in cazul crimei de la stana.

- Presedintele rus Vladimir Putin a confirmat pentru prima data, duminica, ca politicianul de opozitie Aleksei Navalnii urma sa fie eliberat in cadrul unui schimb de prizonieri, chiar inainte de moartea sa, relateaza dpa. Putin a declarat la o conferinta de presa la Moscova dupa victoria sa in alegerile…

- Au fost facute noi dezvaluiri din ancheta crimei care a ingrozit Romania. Ce s-a intamplat, de fapt, in ultimele clipe din viața tinerei insarcinate. Ce s-a descoperit. Declarațiile de la dosar se bat cap in cap.