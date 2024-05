Stiri pe aceeasi tema

- O pana apartinand unei pasari dintr-o specie disparuta in urma cu mai mult de un secol a fost scoasa la licitație luni, in Noua Zeelanda. Pana a fost vanduta cu 46.521 de dolari neozeelandezi, aproximativ 28.000 de dolari americani. Pretul a facut-o cea mai scumpa pana vanduta vreodata in lume. Pana…

- Brad Pitt lucreaza la un film despre viața in Formula 1 de cațiva ani. Filmul, care il are pe Lewis Hamilton in calitate de producator, a inceput filmarile anul trecut, dar a fost forțat sa suspende filmarile cand a inceput greva actorilor. Acum, proiectul este din nou pe drumul cel bun, cu un buget…

- Ministrul de Externe al Noii Zeelande, Winston Peters, a denuntat vineri dorinta Chinei de a-si spori prezenta in domeniul securitatii in insulele Pacificului, avertizand impotriva actiunilor care ar putea "destabiliza" sau slabi securitatea regionala, noteaza AFP, citat de AGERPRES.

- In ultimul sfert de secol, un colț indepartat din sud-vestul Noii Zeelande a oferit un sanctuar fara pradatori pentru speciile amenințate cu dispariția, inclusiv pentru singurul papagal din lume care nu poate zbura și pentru o șoparla care nu se gasește nicaieri altundeva pe Pamant, scrie CNN.

- Nantucket este o insula din Massachusetts in care mulți americani bogați merg in vacanța. In fiecare an, mai multe case sunt oferite gratuit pe aceasta insula exclusivista, dar cumparatorii trebuie sa le mute in noi locații, relateaza Business Insider.

- Ai auzit vreodata despre insula Romania? Face parte dintr-un arhipelag creat de om, compania ce l-a realizat avand sediul in Dubai. Proiectul promitea a fi unul mareț. Astazi insa, pare sa se scufunde. Ce sunt Insulele World Dubai, lansate la inceputul anilor 2000 Dubai este o destinație turistica celebra…

- Paul Georgescu a traversat inot stramtoarea Cook, care desparte Insula de Nord a Noii Zeelande de Insula de Sud. Este a sasea stramtoare pe care Paul reuseste sa o traverseze in cadrul celui mai important proiect mondial in inotul in ape libere: Oceans Seven, scrie Agerpres.

- Anamaria Prodan a dezvaluit cat de mulți bani cheltuie lunar pentru a locui in Statele Unite ale Americii. Vedeta deține o vila imensa in Las Vegas, iar eforturile financiare pe care le face nu sunt deloc mici. Iata de ce platește o factura la curent de peste 1.000 de dolari!