- Marți, 30 aprilie, PSD Baia Mare a depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului reședința de județ, dar și lista de consilieri municipali pentru mandatul 2024 – 2028. Candidatul PSD Baia Mare pentru fotoliul de primar al municipiului este Ioan Doru Dancuș, care are alaturi oameni profesioniști,…

- Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat, dupa ședința Biroului Permanent Național, ca formațiunea sa va merge fara PSD in alegerile locale din 9 iunie, atat la nivelul Consiliului Județean Mureș, cat și la nivelul municipalitații Targu Mureș.Astfel, PNL Mureș ii va susține pe Mara Toganel la…

- Conform unui sondaj efectuat in cursul acestei luni, primarul in funcție al comunei Desești, Gheorghe Bohotici de la PNL, nu iși va reinnoi mandatul. Viitorul primar va fi Mariuța Pop, care candideaza din partea PSD. Candidatul PSD ar caștiga detașat, atat in raport cu primarul in funcție, Gheorghe…

- Președintele interimar al PSD Campia Turzii, Petre Pop, a fost anunțat candidatul PSD pentru funcția de primar. Nominalizarea social-democraților a intarziat foarte mult, dupa problemele in justiție pe care le-a avut și le are Avram Gal, cel care a fost anunțat, inițial, candidatul PSD la Primarie.…

- Președintele USR Mureș, deputatul Adrian Giurgiu (32 de ani), și-a anunțat sambata, 13 aprilie, candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș la alegerile care vor avea loc in data de 9 iunie 2024.Liderul USR Mureș candideaza din partea Alianței Dreapta Unita, construcție politica…

- Președintele AUR, filiala Argeș, Bogdan Velcescu, va candida la funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș. Articolul Bogdan Velcescu, candidatul AUR la funcția de președinte al Consiliul Județean Argeș apare prima data in Universul argesean .

- Omul de afaceri Cosmin Balan este candidatul PNL Neamt pentru functia de primar al comunei Alexandru cel Bun. In varsta de 42 ani si tata a 4 copii, Cosmin Balan s-a nascut, a crescut si si-a dezvoltat intreaga cariera in comuna Alexandru cel Bun. Acum vrea sa intoarca experienta acumulata comunitatii…

- Presedintele social-democratilor Marcel Ciolacu a declarat ca, in momentul de fata, candidatul pentru functia de primar general din partea PSD este Gabriela Firea, insa "in interiorul coalitiei, la fel cum am stabilit si o alianta, urmeaza sa vedem daca vom merge separat in aceasta confruntare politica…