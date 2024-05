Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 30 aprilie, PSD Baia Mare a depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului reședința de județ, dar și lista de consilieri municipali pentru mandatul 2024 – 2028. Candidatul PSD Baia Mare pentru fotoliul de primar al municipiului este Ioan Doru Dancuș, care are alaturi oameni profesioniști,…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la funcția de primar al Capitalei, a declarat marți seara, la Romania TV, ca nu are cum sa se retraga din cursa pentru ca nu-și retrage cuvantul și ca spre deosebire de Gabriela Firea (candidatul PSD) și Sebastian Burduja (candidatul PNL),…

- Cherecheș a fost audiat vineri prin videoconferința de catre judecatorii Curții de Apel Cluj, iar aceștia au decis ca exista motive temeinice pentru a se admite contestația in anulare. Cherecheș a inocat faptul ca judecatoarea care l-a condamnat nu ar fi compatibila, avand in vedere ca mama acesteia…

- Fostul edil a fost condamnat, anul trecut, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita.Numai in acest an au fost adusi in tara 131 de fugari, adica o medie de doua persoane in fiecare zi, potrivit unei declarații facute recent de ministra Justiției, Alina Gorghiu. Tot Alina Gorghiu a anunțat…

- Parchetul General din Munchen a inițiat extradarea catre Romania a fostului primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș. Acesta fost arestat la Augsburg in 28 noiembrie 2023, arata un comunicat al instituției germane.Cherecheș a fost condamnat dupa ce a primit mita in mod repetat. Acesta este și motivul…

- Catalin Chereches, primarul din Baia Mare condamnat la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita, urmeaza sa fie extradat din Germania pana pe 22 martie. Autoritatile bavareze au transmis ca o escorta a Poliției Romane il va aduce in țara. Fostul edil a fugit din Romania cu buletinul varului sau in urma…

- In piața hipermarketurilor din Romania au loc schimbari semnificative, asta dupa ce Cora și-a vandut toate magazinele. Acestea au fost preluate de Supernova Group, care le va transforma in hipermarketuri Carrefour, dar asta nu este tot. Fostele Cora Lujerului și Cora Pantelimon vor fi reamenajate, iar…

- Cel mai renumit constructor de mașini electrice din lume va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul localitații susține ca vor fi circa 200 de angajați inițial, cu perspectiva de triplare in viitor.