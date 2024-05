Stiri pe aceeasi tema

- Președintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat marți, 30 aprilie, pentru Libertatea, ca nu exista niciun risc de neparticipare a Romaniei la Jocurile Olimpice de vara de la Paris, dupa ce Guvernul a cerut sprijinul Loteriei „in scopul eliminarii oricarui risc”, și ca proiectul Executivului se referea…

- Rares Hopinca si-a lansat, marti, candidatura la Primaria Sectorului 2 din partea Aliantei electorale PSD-PNL, prilej cu care a anuntat ca printre prioritatile pe care si le propune se numara dezvoltarea infrastructurii si crearea de spatii verzi.

- Cristian Popescu Piedone a subliniat ca il apreciaza pe Rareș Hopinca pentru abilitațile sale de gestionare a Primariei Sectorului 2 in perioada in care acesta a deținut funcția de citymanager. „Partidul Umanist Social Liberal din Romania nu depune lista cu candidat la Primaria Sectorului 2 ci il susține…

- Candidat al PUSL la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a intervenit intr-o emisiune la Antena 3 CNN, unde se afla invitat și Rareș Hopinca, prefectul Capitalei și candidatul PSD-PNL la Primaria Sectorului 2. Piedone a ținut sa-l anunțe in direct pe Hopinca faptul ca PUSL nu va pune candidat…

- Președintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, a facut un anunț in premiera pentru Antena 3 CNN, in ceea ce il privește pe candidatul Rareș Hopinca din partea PSD-PNL la Primaria Sectorului 2 din București.

- In urma unei importante ședințe a coaliției de guvernare, desfașurata miercuri, PSD a facut publice numele candidaților pentru alegerile locale din acest an, punand bazele strategiei sale electorale pentru București. Astfel, George Tuța a fost confirmat ca și candidatul susținut de coaliție pentru a…

- Președintele PSD spune ca social-democrații o vor susține pe Gabriela Firea penrru candidatura la Primaria Capitalei in cazul in care cele doua partide decis sa candideze separat la alegerile locale.Astazi, in Coaliție, se va stabili daca PSD și PNL vor avea candidat comun la Primaria Capitalei.

- Liderul PSD Mihai Tudose este de parere ca acest scenariu va fi testat la alegerile europarlamentare și locale și ar putea sa fie pus in practica la alegerile pentru funcția de președinte.Prezidențiale s-au devansat pentru a reuși sa facem o tranzitie lina. Pe de alta parte, picau in trei weekenduri…