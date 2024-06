Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare la BNR au scazut in aprilie. La 30 aprilie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 62,5 miliarde euro, fața de 64,2 miliarde euro la 31 martie 2024, a transmis, joi, Banca Centrala, in condițiile in care in cursul lunii aprilie a avut loc rambursarea…

- La 30 aprilie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 62,511 miliarde euro, fata de 64,279 miliarde euro la 31 martie 2024. ”La 30 aprilie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 62,511 miliarde euro, fata de 64,279…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) totalizau 62,511 miliarde de euro la data de 30 aprilie 2024, in scadere cu 2,7% comparativ cu nivelul de 64,279 miliarde euro inregistrat la finele lunii martie 2024, potrivit unui comunicat al BNR de joi. In cursul lunii aprilie, au avut loc intrari…

- La 30 aprilie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 62,5 miliarde euro, fața de 64,2 miliarde euro la 31 martie 2024, a transmis joi Banca Centrala, in condițiile in care in cursul lunii aprilie a avut loc rambursarea emisiunii de obligatiuni denominata in euro…

- "Impactul cel mai mare asupra deficitului bugetar de la sfarsitul lunii februarie l-au avut cheltuielile cu apararea nationala. Am avut contracte cu termene scadente in lunile ianuarie si februarie si acestea au determinat aceste tipuri de cheltuieli. Intr-adevar, este un avans fata de perioada precedenta,…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) au crescut la 64,279 miliarde euro, la 31 martie, de la 63,128 miliarde euro la 29 februarie 2024. ”La 31 martie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 64.279 milioane euro, fata de 63.128 milioane euro la…

- Depozitele la banci au crescut! Mai exact, depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in februarie 2024 cu 1,4% fata de luna anterioara, depasind nivelul de 582,655 miliarde lei, iar raportat la aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 11,6% (4,1%), informeaza Banca Nationala…

- Guvernul a avut un deficit uriaș! Executivul a inchis primele doua luni din an cu un deficit foarte mare, de 1,67% din PIB, 29 miliarde de lei, deja cu o gaura de circa 21 miliarde de lei doar in februarie, determinata de cheltuieli cu inarmarea, dar și de sume mari alocate pentru stingerea datoriilor…