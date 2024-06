Legea pescuitului şi a protecţiei resursei acvatice vii, promulgată de către preşedintele Iohannis Potrivit actului normativ promulgat de catre seful statului, sunt considerate habitate acvatice naturale: – Dunarea teritoriala, Delta si lunca inundabila a Dunarii; – Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, complexul lagunar Razelm-Sinoe si lacurile litorale; – paraiele, raurile si lacurile de munte, colinare, de ses si zonele lor inundabile, precum si bratele moarte ale raurilor; – baltile si lacurile naturale lipsite de instalatii hidrotehnice pentru alimentarea, retinerea si evacuarea apei; – lacurile de acumulare, inclusiv zonele lor inundabile la viituri; – reteaua de canale magistrale din sistemele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, decizional, proiectul legii pescuitului si protectiei resursei acvatice vii. Propunerea legislativa stabileste cadrul legal privind activitatea de pescuit, din perspectiva protectiei, conservarii, repopularii, administrarii si exploatarii resurselor acvatice vii…

- Un barbat dintr-o comuna din Mures a fost condamnat definitiv la 1 an si 9 luni de inchisoare cu executare dupa ce a omorat in bataie cainele unui vecin. „La data de 25 aprilie, politistii Sectiei de Politie Rurala Band au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria…

- In premiera, Poliția Naționala a fost dotata de catre Autoritatea Polițieneasca Suedeza cu cinci barci de patrulare.Timp de trei zile, 9 angajați ai subdiviziunilor Poliției Naționale, precum și reprezentanți ai altor entitați ale MAI, au fost instruiți in utilizarea barcilor cu motor.

- Legea privind energia eoliana offshore, proiect de lege inițiat de catre Ministerul Energiei, a fost aprobat marți de catre Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala. Date ale Bancii Mondiale arata ca Romania are un potențial eolian offshore de 76 GW putere instalata, ceea ce inseamna foarte…

- Un grup de țari membre ale UE condus de Austria a solicitat revizuirea urgenta a legii anti-defrișare a blocului care urmeaza sa intre in vigoare la sfarșitul anului, afirmand ca in forma sa actuala i-ar putea afecta pe fermierii europeni, potrivit unui document obtinut luni de Reuters, informeaza Rador…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins protocolul de constituire a Aliantei Dreapta Unita, formata din USR, PMP si Forta Dreptei, a anuntat Catalin Drula, președintele USR. El a anuntat ca decizia BEC va fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).

- Prin noua lege consumatorii vor putea beneficia de preturi reduse la alimente inainte de data expirarii si va fi simplificata procedura prin care organizatiile neguvernamentale pot sa primeasca alimente care nu au grad mare de perisabilitate.