Incepand din aceasta seara, 5.000 de militari și 320 de mijloace tehnice, din șapte state aliate și partenere, vor incepe sa se deplaseze prin mai multe zone din Romania. Coloanele militare vor fi insoțite de echipaje de Polișie Militara. Deplasarea este ocazionata de participarea, in perioada 5-24 mai, la exercițiul multinațional SWIFT RESPONSE 24/ DEFENDER […] The post In minivacanța de Paști, atenție la coloanele militare! appeared first on Puterea.ro .