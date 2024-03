Mielul de Paște, scump pentru mai toate buzunarele. Mulți români vor spune ”pas” Sfintele sarbatori de Paști se apropie cu pași repezi, iar fermierii au spus cu cat va ajunge sa se vanda kilogramul de carne de miel, nelipsit pana acum de pe mesele romanilor. Mielul de Paște este nelipsit de pe masa romanilor, insa anul acesta prețul carnii va fi unul care va ține oamenii la distanța de galantare. Estimarile au in vedere scumpirea hranei pentru animale, dar și lipsa forței de munca. Mielul de Paște, scump pentru mai toate buzunarele In urmatoarea perioada, crescatorii de ovine din țara se vor intalni pentru a estima un preț minim de vanzare pe kilogramul de carne de miel in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

