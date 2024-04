Intalnirea presedintelui Iohannis cu vicepresedintele Republicii Turcia. Ce s-a discutat

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, pe vicepresedintele Republicii Turcia, Cevdet Yilmaz, aflat in vizita oficiala in Romania, context in care cei doi au discutat inclusiv despre situatia din Orientul Mijlociu, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Astazi, 26 aprilie a.c., vicepresedintele Turciei, Cevdet Yilmaz, aflat in vizita in Romania, s a intalnit cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Intalnirea a avut loc la vila de la Neptun, judetul Constanta Vicepresedintele Turciei, Cevdet Yilmaz, aflat in vizita in Romania, s a intalnit tot astazi…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat in urma unor discuții cu vicepreședintele Republicii Turcia, Cevdet Yilmaz, ca este increzator in faptul ca cele doua state vor reuși sa creasca schimburile comerciale la 15 miliarde de dolari.

- Intalnire surpriza, joi, intre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, și presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Vilnius, in Lituania, la summitul Initiativei Celor Trei Mari. Intalnirea dintre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si omologul sau din Ucraina este o surpriza pentru multa lume,…

- Președintele Klaus Iohannis va face declarații de presa, la Palatul Cotroceni, de la ora 17.00. Tema declarației este legata de NATO, dar nu se ofera și alte detalii. ”Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține marți, 12 martie 2024, ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu premierul Croatiei Andrej Plenkovic, la intalnirea de miercuri de la Palatul Cotroceni, despre modalitatile de a dezvolta schimburile economice, cat si despre cooperarea in cadrul UE si al NATO. „Cu privire la razboiul din Ucraina si provocarile globale,…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marți, la Palatul Cotroceni cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. „Am discutat despre importanța strategica a viitoarelor alegeri europene, despre interesul nostru comun de a consolida proiectul european și de a ne apara valorile și…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa marți, 27 februarie 2024, incepand cu ora 12:00, la evenimentul „Bune practici pentru mediu avansate de societatea civila”, organizat de Administrația Prezidențiala la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Mondiale a ONG-urilor. „Organizațiile neguvernamentale…