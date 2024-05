Consultarea de piața pentru proiectarea, construcția și dotarea ”Centrului de Excelența pentru Diagnosticare și Tratament cu Protonoterapie”, singurul din sud-estul Europei, a fost lansata, a anunțat, joi, Ministerul Sanatații. Este pentru prima data cand protonoterapia va putea fi facuta in țara noastra. ”Accesul pacienților oncologici la cele mai moderne resurse terapeutice ramane o prioritate pentru […] The post In premiera, Centrul pentru Protonoterapie, in consultare de piața, anunța Ministerul Sanatații appeared first on Puterea.ro .