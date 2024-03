Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu sustine ca, de sarbatorile pascale, fermierii vor vinde carnea de miel la un ”pret decent”, care sa le acopere cheltuielile si sa le aduca ”un mic profit”. Romania exporta intre cinci si sase milioane de oi pe an, in special in tarile arabe. ”Suntem o forta in sectorul…

- Ministrul Agriculturii a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN cat grau a importat Romania din Ucraina. “In momentul de fata, Romania nu a importat grau din Ucraina”, a afirmat Florin Barbu. El a mai fost intrebat ce parere are despre afirmatia adjunctului directorului Institutului National de Economie…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis marți ca a fost la Consiliul AgriFish de la Bruxelles si i-a atras atentia comisarului european pe Agricultura ca au trecut sase luni de cand Romania a cerut derogari pentru fermieri.

- ”Inca de sambata am avut o intalnire cu fermierii din zona Afumati, s-a incheiat un proces-verbal prin care am aprobat doua ordonante foarte importante pentru fermieri, saptamana aceasta vor intra in Guvernul Romaniei: pe de o parte, asimilarea categoriei B cu TR si B1 cu TR1 si toate utilajele sa fie…

- „Nu sunt fermieri ai Romaniei, sunt protestatari. Nu sunt fermieri. Vreau sa fac un apel asupra ministerului pentru ca in anul 2024 agricultura din Romania sa fie una performanta. Transmiteți-le direct de la MADR catre cei care sunt la afumați ca ministrul nu ii mai considera fermieri, ci ii considera…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca Romania produce 40% din cantitatea de carne de porc pe care o consuma si exporta jumatate din productia de carne de pui. El anunta ca Ministerul Agriculturii va face investitii in locuri de cazare in sectorul suin pentru reproductie, pentru a asigura o…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…