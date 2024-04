Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de externe din țarile Grupului celor 7 (G7) și-au exprimat „profunda ingrijorare” cu privire la transferul de materiale și componente de armament din partea companiilor chineze catre Rusia, pentru ofensiva militara in Ucraina. La intalnirea pe insula italiana Capri, secretarul de stat american…

- Doi barbați au fost arestați la Bayreuth (Germania), fiind suspectați de spionaj pentru Rusia. Cei doi cetațeni germano-ruși sunt acuzați, printre altele, ca au acționat ca spioni ruși și ca au pregatit o acțiune de sabotaj , a declarat Parchetul Federal din Karlsruhe. Cei doi spioni ruși au cercetat…

- Realegerea recenta a lui Alin Burcea ca președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) este ca și cum criminalul s-a intors la locul faptei sau cum ai vorbi de funie in casa spanzuratului. De ce? Pentru ca Alin Burcea a fost artizanul amendarii de catre Consiliul Concurenței, in 2019,…

- ROMARM și Rheinmetall din Germania vor construi in Romania cea mai mare fabrica de pulberi pentru muniții din Europa, consolidand industria de aparare și parteneriatul economic intre cele doua țari. The post INDUSTRIA DE APARARE ROMARM și Rheinmetall lanseaza in Romania cel mai mare proiect de fabrica…

- Ministrul francez al economiei Bruno Le Maire i-a indemnat pe europeni investeasca banii necesari pentru a egala competitivitatea chinezilor. ”Europa trebuie sa se trezeasca in fata concurentei industriale a Chinei. Daca nu reactionam, suntem morti!”, a declarat Bruno Le Maire in fata unei audiente…

- Premierul țarii e de parere ca una dintre cele mai mari provocari din acest an este economia. Marcel Ciolacu a venit cu completari și a declarat ca Romania a reușit sa faca progrese semnficative. „Vedem multe state europene, Germania, care este motorul principal al Europei, a avut dificultați anul trecut…

- Reprezentativa Angliei va intalni Bosnia-Hertegovina si Islanda in meciuri amicale inainte de Euro 2024, care va avea loc in Germania in aceasta vara.La 3 iunie, englezii vor juca impotriva Bosnieipe Saint James Park, stadionul din Newcastle, unde Anglia nu a mai jucat din 2005, potrivit news.ro.…

- Daca vom constata ca alimentele care au fost scoase din lista vor avea cresteri excesive ale prețurilor, se va interveni ”imediat” cu un act normativ pentru plafonare, a anunțat, miercuri, ministrul Agriculturii, Florin Barbu , dupa ședința Executivului. „Aceasta decizie s-a luat in dialog cu retailerii…