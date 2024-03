Grevă de proporții: niciun avion nu va decola de pe cel mai mare aeroport din Germania până sâmbătă și nici trenurile nu merg Niciun avion nu va decola joi, 7 martie, de pe aeroportul Frankfurt pe Main, cel mai aglomerat din Germania si aflat in top 5 cele mai mari aeroporturi din Europa din cauza grevei personalului de securitate a zborurilor, care incepe la ora locala 4 și va dura pana sambata dimineața, la 7:10. Germany faced strikes […] The post Greva de proporții: niciun avion nu va decola de pe cel mai mare aeroport din Germania pana sambata și nici trenurile nu merg appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

