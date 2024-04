Cererile de înscriere pentru sesiunea de admitere organizată în şcolile de poliţie se pot depune până pe 14 mai Pana pe 14 mai se pot depune cererile de inscriere pentru sesiunea de admitere organizata in vederea ocuparii celor 1.600 de locuri scoase la concurs in scolile de politie, cele doua unitati de invatamant postliceal de la Campina si Cluj-Napoca. Cererile tip se transmit exclusiv in format electronic la adresa de email a unitatii de recrutare, inclusiv in zilele de sambata si duminica. Dupa incheierea perioadei de recrutare sunt planificate evaluarea psihologica a candidatilor, proba de evaluare a performantei fizice, sustinerea probei de evaluare a cunostintelor, iar la final examinarea medicala… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

