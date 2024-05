Stiri pe aceeasi tema

- In regiunea Volgograd, ofițerii FSB au reținut doi tineri care, potrivit serviciilor de informații, faceau parte dintr-o celula a organizației considerata in Rusia terorista pro-ucraineeana, National-Socialism/White Power, și pregateau atacuri teroriste pe teritoriul Rusiei. Cei doi deținuți au 17 ani,…

- Drapelul imperial promovat de Putin ca simbol al „Noii Rusii” și utilizat tot mai des in ultimii ani de organizatii nationaliste din Rusia, precum si in regiunile ocupate ale Ucrainei, a fost declarat extremist pe teritoriul Republicii Moldova printr-o decizie luata de Judecatoria Chisinau, la solicitarea…

- Numarul miliardarilor rusi in dolari in clasamentul mondial Forbes a crescut intr-un an de la 110 la 125 de persoane. Acesta este cel mai mare rezultat din istoria listei celor mai bogați oameni de afaceri din lume, relateaza Rador Radio Romania. Recordul anterior pentru numarul rușilor prezenti in…

- Rusia a anuntat duminica, 31 martie, ca a cerut Ucrainei extradarea sefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) si a altor persoane care, in opinia sa, sunt implicate in „atacuri teroriste” pe teritoriul sau. Kievul a respins imediat aceste cereri, considerate „fara valoare” si „cinice”. Ministerul…

- Rusia cere Ucrainei sa predea toate persoanele pe care le considera implicate in "actele teroriste" comise in tara, informeaza Rador Radio Romania. Rusia cere Ucrainei sa predea toate persoanele pe care le considera implicate in actele teroriste comise in tara, inclusiv șeful Serviciului de Securitate…

- Camera Reprezentantilor a SUA, controlata de republicani, a adoptat un proiect de lege care prevede alocari bugetare de 1.200 de miliarde de dolari pentru a mentine finantarea guvernului pana in septembrie, lasand Senatului, majoritar democrat, cateva ore pentru a actiona inainte de termenul limita…

- Șeful Administratiei Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper a declarat ca la Odesa, 20 de persoane au fost ucise și peste 70 au fost ranite, in urma unui atac cu rachete rusești, informeaza Rador Radio Romania. Initial, un prim bilant al atacului rusesc de la Odesa anunta ca 16 persoane au fost ucise…

- Salvatorii din Odesa au gasit cadavrele a inca doua persoane sub daramaturile cladirii unei intreprinderi lovite de o drona ruseasca - au anuntat, vineri, Forțele de Aparare din sudul Ucrainei, precizand ca numarul persoanelor decedate a crescut, astfel, la trei, informeaza Rador Radio Romania. Atacul…