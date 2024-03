Ultimatum rusesc către Ucraina: predarea imediată a celor acuzați de acte teroriste Rusia cere Ucrainei sa predea toate persoanele pe care le considera implicate in "actele teroriste" comise in tara, informeaza Rador Radio Romania. Rusia cere Ucrainei sa predea toate persoanele pe care le considera implicate in actele teroriste comise in tara, inclusiv șeful Serviciului de Securitate SBU, a anunțat duminica Ministerul de Externe. O declarație a Ministerului rus de Externe a enumerat incidentele violente care au avut loc in Rusia de cand forțele Kremlinului au invadat Ucraina in februarie 2022, inclusiv bombardamentele in care au murit fiica unui naționalist proeminent… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Basmanni din Moscova a decis marti arestarea in lipsa a sefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, acuzat de terorism, transmite EFE, relateaza Agerpres. "Prin decizia Tribunalului districtual din Basmanni de la Moscova, se decide sa se impuna lui Vasil Vasilievici…

- Moscova a avertizat miercuri, 13 martie, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, ca razboiul din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea extinde geografic din cauza ,,acțiunilor provocatoare nechibzuite" ale unuia sau doua state membre din alianța militara NATO, informeaza…

- Ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, a povestit cum Bucureștiul coopereaza cu Republica Moldova pentru a depași amenințarea securitații cibernetice și a dezinformarii din partea Federației Ruse. Potrivit acesteia, au fost impuse sancțiuni impotriva a șase persoane din cauza acestor activitați.…

- Statele europene discuta cum sa consolideze sprijinul militar acordat Republicii Moldova, in conditiile in care aceasta se confrunta cu eforturile de "destabilizare din ce in ce mai agresive" din partea Rusiei, a declarat joi purtatorul de cuvant adjunct al Ministerului francez de Externe, citat de…

- Imagini cu un atac cu rachete asupra Belgorodului au fost difuzate pe internet. Purtatorul de cuvint al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca Rusia va aduce in atenția Consiliului de Securitate al ONU bombardarea Belgorodului de catre Ucraina. pentru a fi analizata. Guvernatorul…

- Armata ucraineana are un deficit grav de arme, in primul rand artilerie, a declarat un reprezentant al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru ziarul american The Wall Street Journal (WSJ). Potrivit acestuia, pentru fiecare obuz tras de Forțele Armate ale Ucrainei, rușii trag zece.Dupa cum…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, va participa la o “intalnire pe tema Ucrainei”, care se va desfașura la sediul ONU din New York. Discuția despre Ucraina, care se va purta in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, “a fost inițiata de țara noastra”, a precizat purtatoarea de cuvant a…

- Ucraina și Romania au inceput negocierile pentru un acord bilateral privind garanțiile de securitate, a anuntat Biroul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski."Partea ucraineana, cu participarea șefului Biroului președintelui Ucrainei, Andri Ermak, a inceput negocierile bilaterale cu secretarul…