Un avion de pasageri, vechi de 40 de ani si scos din uz, a fost instalat in comuna Siria din Arad si a devenit o atractie. imagini: Valentin Bot, primar Șiria Aeronava „Fokker 100” a fost transportata cu un trailer special pe Aerodromul Charlie Bravo din Siria si va deveni restaurant, relateaza Agerpres. In februarie un alt roman a luat cu 36.000 de euro de un avion cu 200 de locuri pentru a-l transforma in casa de vacanta. Un avion de pasageri vechi de patru decenii a fost adus pe aerodromul de la Siria si este vizibil de la drumul spre Cetatea Siria, astfel ca a devenit in ultimele zile atractie…