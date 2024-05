Stiri pe aceeasi tema

- Restricții au fost impuse, in perioada marți – vineri, pe autostrada A1 Nadlac – Deva, din cauza unor lucrari. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in perioada 7 – 10 mai a.c., pe Autostrada pe sensul A1 Nadlac – Deva au loc lucrari de reparații la partea carosabila,…

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac au desfașurat, weekend-ul trecut, o acțiune „de prevenire și combatere a cauzelor generatoare de accidente rutiere cu consecințe grave”. Astfel, intre 26 și 28 aprilie au fost aplicate 369 de sancțiuni contravenționale, din care 145 pentru nerespectarea…

- Alarma duminica pentru pompierii militari din Deva, care au intervenit, in aceasta dupa amiaza, pentru localizarea și stingerea unui incendiu care s-a produs, inițial, la o anexa gospodareasca a unei proprietați din satul Almașu Sec, comuna Carjiți, din judetul Hunedoara. Ulterior flacarile s-au extins…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Hunedoara au pus in executare joi 11 mandate de percheziție domiciliara, dintre care noua pe raza municipiului Deva, unu pe raza comunei Ribița și unu pe raza comunei Zam, la locuințele folosite de patru barbați cu varste…

- Complexul Muzeal Arad, aflat in plina renovare și reorganizare, a redeschis in prima zi a acestei luni pinacoteca muzeului, cu un spațiu expozițional extins, in care sunt expuse cele mai valoroase lucrari din colecția de pictura europeana din a doua jumatate a secolului al XIX-lea și inceput de secol…

- „Am fost reclamat de catre vecini, la Asociația de proprietari, ca am prea multe carți… și s-ar putea prabuși blocul din cauza carților mele!”, spune scriitorul hunedorean Daniel I. Iancu, autor al mai multor volume de reportaje.Publicistul a relatat ca locuiește la etajul patru al unui bloc din Deva (Hunedoara)…

- Cunoscutul scriitor Daniel I. Iancu s-a ales cu o plangere din partea vecinilor sai, care se tem ca nu cumva blocul in care locuiesc sa se darame din cauza carților pe care publicistul le are in posesie! Un scriitor roman se confrunta cu o plangere demna de Cartea Recordurilor! Vorbim despre Daniel…