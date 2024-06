Zidul Rușinii: Cel mai periculos zid din lume Intr-o lume in care zidurile continua sa fie construite pentru a separa popoare și a diviza națiuni, exista un zid puțin cunoscut, dar extrem de periculos, care traverseaza una dintre cele mai controversate regiuni ale Africii. Acest zid se afla in Sahara Occidentala și este cunoscut drept „Zidul Rușinii”. Deși rareori menționat in presa, acest […] The post Zidul Rușinii: Cel mai periculos zid din lume appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

