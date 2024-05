Restricții au fost impuse, in perioada marți – vineri, pe autostrada A1 Nadlac – Deva, din cauza unor lucrari. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in perioada 7 – 10 mai a.c., pe Autostrada pe sensul A1 Nadlac – Deva au loc lucrari de reparații la partea carosabila, constand in frezare, […] Articolul Restricții pe autostrada A1, in vestul țarii. Ce lucrari sunt facute a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .